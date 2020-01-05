شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء نادي مصر.. تاريخ الأهلي أمام الوجوه الحديثة في الدوري خلال العقد الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراته أمام إف سي مصر، الوافد الحديث على الدوري المصري الممتاز في موسمه الجاري للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في منافسات الجولة الثانية عشرة للمسابقة.

الأهلي يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري بـ 27 نقطة وبالعلامة الكاملة في 9 مباريات، في حين أن إف سي مصر يحتل المركز الثالث عشر بـ 11 نقطة.

نستعرض من خلال التقرير التالي ما قدمه الأهلي خلال العقد الأخير للدوري المصري أمام الأندية حديثة الظهور على المسابقة:

Advertisements

في موسم 2010-2011، شهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز صعود 3 أندية للمرة الأولى في تاريخها، وهي مصر المقاصة وسموحة ووادي دجلة، والغريب أن الأهلي على الرغم من تتويجه باللقب في هذا الموسم إلا أنه فقد 8 نقاط في 6 مباريات أمامها، فتعادل مع المقاصة في الدور الأول 1-1 في لقاء سجل خلاله محمد أبوتريكة هدفه رقم 100 في الدوري، وفي الدور الثاني تعادلا 2-2، كذلك أمام سموحة، فتعادل الفريقان بالإسكندرية 1-1، قبل أن يحقق الفريق الأحمر تعادلًا شاقًا في الدور الثاني بالقاهرة بنتيجة 2-2، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، بينما لم يجد الأهلي صعوبة في الفوز على دجلة «رايح جاي» 1/0 و2/1.

ولم تُكتمل منافسات الدوري الممتاز في موسمي 2011-2012 و2012-2013، بينما في موسم 2013-2014 كان فريق الرجاء المطروحي هو الوجه الحديث على المسابقة للمرة الأولى، ونجح الأهلي في الفوز عليه ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة هي 3/0 في كل مباراة.

موسم 2014-2015، شهد الظهور التاريخي الأول لبيراميدز تحت مسماه السابق «الأسيوطي سبورت» وتعادل الأهلي أمامه في أسيوط سلبيًا في الدور الأول وفاز عليه بخماسية نظيفة في الدور الثاني، كذلك فريق النصر الذي تواجد للمرة الأولى في تاريخه بالمسابقة المصرية في ذلك الموسم، وفاز عليه الأهلي في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف في الدور الأول، في مباراة كتب خلالها رمضان صبحي شهادة ميلاده الكروية، كما كرر الأهلي الانتصار بثلاثية نظيفة في الدور الثاني.

في موسم 2015-2016، لم يصعد فريق للممتاز لأول مرة في تاريخه، وغاب الوجه الحديث عن المسابقة كذلك في موسم 2017-2018، لكن بينهما في 2016 -2017، صعد النصر للتعدين للتواجد ضمن أندية الأضواء والشهرة لأول مرة في تاريخه، ونجح الأهلي في الفوز بمباراتيه أمامه 3/0 و4/0، وشهدت المباراة الثانية «الهاتريك» الوحيد لعبدالله السعيد في رحلته مع أبناء التتش.

فريق النجوم كان هو الضيف الجديد على الدوري للمرة الأولى في موسم 2018-2019، وفاز عليه الأهلي بنتيجة 2/0 في كل مباراة.