شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينقل مباراة سموحة ووادي دجلة إلى «المكس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم نقل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة مع نظيره وادي دجلة، المقرر إقامته في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، إلى ملعب حرس الحدود «المكس» بالإسكندرية.

وكان من المقرر إقامة المباراة على استاد الإسكندرية في نفس الموعد، وتم نقلها بسبب الإصلاحات التي تجرى عليه حاليًا.