مانشستر يونايتد "يريد لوتارو مارتينيز في مقابل بول بوجبا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
وبحسب ما ورد أبلغ نادي مانشستر يونايتد إنتر ميلان أنه سيفكر فقط في بيع بول بوغبا إلى العمالقة الإيطاليين في حال ضم لوتارو مارتينيز إلى الصفقة.
لا يزال بوغبا مرتبطًا بالانتقال من ملعب أولد ترافورد ، على الرغم من أن مدرب فريق ريد ديفيلز أولي جونار سولسكاير أصر على أن اللاعب الدولي الفرنسي لن يغادر خلال نافذة الانتقالات في يناير.
عانى الفائز بكأس العالم 2018 من مشكلة في الكاحل هذا الموسم وخضع لعملية جراحية في محاولة لتصحيح المشكلة ، والتي من المرجح أن تبقيه على هامش الشهر المقبل.
يوفنتوس وريال مدريد يواصلان الفضل في اهتمام اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا ، على الرغم من أن إنتر انتقل إلى رأس قائمة الانتظار في الأيام الأخيرة.
وفقًا لصحيفة ذا ميرور ، فإن يونايتد منفتح على السماح للاعب خط الوسط بالانضمام إلى فريق أنطونيو كونتي ، لكنه سيطلب ضم مارتينيز كجزء من أي اتفاق.
تمكن المنتخب الأرجنتيني الدولي من تحقيق 13 هدفًا في 22 مباراة مع إنتر خلال حملة 2019-20 ، بما في ذلك خمس ضربات في ست مباريات في دوري أبطال أوروبا.
اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ، والذي تم ربطه أيضًا بالتحول إلى برشلونة ومانشستر سيتي ، لديه عقد في سان سيرو حتى نهاية حملة 2022-23.
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