شكرا لقرائتكم المقاولون ضد المقاصة .. نهاية الشوط الأول بتفوق الذئاب بهدف الجزيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المقاولون العرب ومصر المقاصة المقامة حالياً على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، بتقدم المقاولون العرب بهدف نظيف سجله سيف الدين الجزيري مهاجم ذئاب الجبل على أبناء الفيوم، في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

جاء هدف الجزيري من هجمة سريعة على مرمى المقاصة في الدقيقة 47 والأخيرة من عمر الشوط ليسدد التونسي كرة قوية سكنت شباك محمود محمدي حارس المقاصة.

بدأ المقاولون العرب اللقاء بضغط هجومي مستغلاً عامل الأرض، وانحصر اللعب في وسط الملعب في العشر دقائق الأولى، وأهدر عمرو مرعي مهاجم مصر المقاصة الفرصة الأولى في المباراة للفريق الفيومي بعدما سدد كرة قريبة من المرمى تصدى لها محمود ابو السعود حارس المقاولون في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 13 كشر المقاولون العرب عن أنيابه الهجومية بأول فرصة خطيرة بعدما حصل على ركلة ركنية نفذها حسن الشامي، لتصل إلى فاروقا نور الدين لاعب ذئاب الجبل الذي راوغ دفاع المقاصة ليسدد الكرة بجوار القائم الأيسر للمقاصة.

وحضر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، مباراة المقاولون العرب مع مصر المقاصة وتواجد البدري بصحبة طارق مصطفى المدرب العام وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى من أجل متابعة اللاعبين عن قرب خاصة وأن المنتخب مقبل على مرحلة مهمة تشهد تصفيات كأس العالم 2022 والتى تنطلق فى مارس المقبل.

انتفض هجوم المقاصة في الدقيقة 27 ليسدد ميدو جابر صانع ألعاب الفريق الفيومي تسديدة قوية من ركلة ثابتة جاءت فوق عارضة محمود أبو السعود حارس المقاولون، وفي الدقيقة التالية تصدى أبو السعود لتسديدة قوية من ميدو جابر أيضاً.

واستطاع عاصم سعيد مدافع مصر المقاصة أن يتدخل في الوقت المناسب لإبعاد كرة خطيرة في الدقيقة 30 كاد أن ينفرد بها مهاجم المقاولون بالمرمى.

وفي الدقيقة 39 سدد شيميلس بيكلي صانع ألعاب المقاصة كرة قوية من ركلة ثابتة لأبناء الفيوم كانت قريبة من منطقة الجزاء، إلا أنها اعتلت عارضة مرمى أبو السعود حارس المقاولون العرب.

Advertisements

حصل مصطفى شبيطة لاعب وسط المقاصة على الكارت الأصفر في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول بعد تدخل قوي على محمد مجلي لاعب المقاولون، في كرة مشتركة قريبة من منطقة جزاء ذئاب الجبل.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل ضائع لينتهي الشوط الأول والذي ساده الحذر بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 47 والأخيرة سجل سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب أول أهداف المباراة بعد تسديدة قوية عانقت الشباك، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول معلناً تقدم المقاولون بهدف نظيف.

وبدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من:

محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد طلعت، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيري.

في بدأ المقاصة اللقاء بتشكيل مكون من:

محمود حمدي، أحمد مودي، عاصم سعيد، عصام صبحي، أحمد محسن، مصطفى شبيطة، ميدو جابر، محمد مسعد، شيميلس بيكلي، عمرو مرعي، محمد كناريا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 25 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 27 نقطة، إلا أن الفريق الأحمر خاض 9 مباريات فقط فيما لعب ذئاب الجبل 11 مباراة حتى الآن.