شكرا لقرائتكم 10 % تكشف سر موافقة فايلر على رحيل صالح جمعة من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مُقرّب من السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى رؤية الأخير حول صالح جمعة لاعب وسط الفريق، موضحاً أن المدير الفنى يرى أن صالح من أفضل لاعبى الدورى المصرى من حيث المهارات والقدرات الفنية الخاصة لكن اللاعب يعانى من عدة مشاكل يأتى فى مقدمتها عم الالتزام بجانب عدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى فى التدريبات ولا تتعدّى نسبة التزامه بالتعليمات 10% المطلوبة منه فى الملعب.

ويرى فايلر إنه استنفد كل محاولاته مع صالح جمعة خلال الفترة الماضية، حيث عقد معه أكثر من جلسة وطالبه بالتركيز والاجتهاد، لكن اللاعب لم يلتزم لذا لم يستحق الحصول على فرصة المشاركة فى أى مباراة رسمية تحت قيادته منذ توليه مسئولية تدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضي.

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ومنح فايلر إدارة الأهلى الضوء الأخضر للاستغناء عن صالح جمعة فى يناير الجارى، وبدأت الإدارة الحمراء بالفعل فى تسويق اللاعب داخل أو خارج مصر، وإن كان الأقرب هو رحيل اللاعب لإحدى الدوريات العربية.

على الصعيد ذاته، نفى حمادة صدقى المدير الفنى للهلال السودانى رغبة ناديه فى التعاقد مع صالح جمعة على سبيل الاعارة لنهاية الموسم، مؤكداً أن الهلال يبحث عن التعاقد مع لاعبين من الدورى السودانى بالإضافة للاعب أفريقى، وقال صدقى: "صالح جمعة لاعب كبير ومميز وأى نادى يتمناه بكل تأكيد، لكن لم يحدث أى تواصل سواء مع الأهلى أو اللاعب، لا نفكر فى ضم صالح جمعة فى الوقت الحالي"، وتابع حمادة صدقى، "هناك تفكير لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين من الدورى السودانى بجانب لاعب أفريقى آخر، سيكون هناك اجتماع مع الإدارة خلال الفترة المقبلة".