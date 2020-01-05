أونش يقود هجوم طنطا ضد الزمالك

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جدة - عمرو شويل يخوض فريق طنطا مباراته أمام الزمالك، التى ستقام فى الخامسة من مساء اليوم الأحد، على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز ، بالتشكيل التالى:
حراسة المرمى: على فرج.
خط الدفاع: محمد الشاذلى ومحمد العشرى وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير.
خط الوسط: حسام غالى ووليد عادل و محمود كابونجا.
خط الهجوم : أحمد الالفي وأحمد فهمي ومحمد ماجد أونش.
بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :"محمد فتحي ، محمد حسام الشرخه، أحمد الشناوي ، أحمد قطاوي ، ماريو بيرناردو ، تاديو لوانجا ، عبدالرحمن الدح".
يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف فيما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.
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