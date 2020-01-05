شكرا لقرائتكم الزمالك يصل ستاد غزل المحلة لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل فريقا الزمالك وطنطا إلى ستاد غزل المحلة، استعدادا لخوض مباراتهم التى ستجمع بين الفريقين فى الخامسة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مشوارهما فى المسابقة المحلية.
وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قد قرر استبعاد عدد من اللاعبين الأساسين من قائمة المباراة، وعلى رأسهم محمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى ومحمود حمدى الونش ومحمد أبو جبل للراحة من مباراة طنطا، مع استمرار غياب حازم إمام وشيكابالا لعدم الجاهزية بخلاف ابتعاد طارق حامد وساسى للإيقاف.
يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف فيما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.
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