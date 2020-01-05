شكرا لقرائتكم الزمالك يصل ستاد غزل المحلة لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل فريقا الزمالك وطنطا إلى ستاد غزل المحلة، استعدادا لخوض مباراتهم التى ستجمع بين الفريقين فى الخامسة من مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مشوارهما فى المسابقة المحلية.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قد قرر استبعاد عدد من اللاعبين الأساسين من قائمة المباراة، وعلى رأسهم محمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى ومحمود حمدى الونش ومحمد أبو جبل للراحة من مباراة طنطا، مع استمرار غياب حازم إمام وشيكابالا لعدم الجاهزية بخلاف ابتعاد طارق حامد وساسى للإيقاف. Advertisements

يسعى الزمالك خلال المباراة لمواصلة انتصاراته فى الدورى الممتاز فى لقاءه أمام طنطا اليوم، وذلك بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز فيما يسعى طنطا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها فى بداية الموسم الجارى، حيث لم يحقق الفوز سوى فى مباراة واحدة أمام وادى دجلة، فيما هُزم فى مباراته الأخيرة أمام نادى مصر بهدفين مقابل هدف.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف فيما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.