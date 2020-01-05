شكرا لقرائتكم التعاون السعودي يفاوض حارس طنطا ويهدد المصري وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مجلس إدارة نادي طنطا، برئاسة فايز عريبي، عرضا لرحيل إسلام طارق حارس مرمى الفريق، نظير تقاضي أبناء السيد البدوي 500 ألف جنية.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين على مجلس إدارة نادي طنطا، نصف مليون جنيه، نظير الاستغناء عن خدمات إسلام طارق، بعدما أبدي نادي التعاون السعودي، رغبة فى التعاقد مع اللاعب.

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وأصبح نادي التعاون يهدد رغبة ثلاثة أندية فى التعاقد مع إسلام طارق وهى سموحة والاتحاد السكندري والإنتاج الحربي.

ويسعى نادي طنطا، لتحقيق استفادة كبيرة من رحيل، إسلام طارق، حيث ينتهى عقد الحارس مع النادي بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي يحق له التوقيع لأى نادي خلال تنقلات شهر يناير الحالى، دون الحصول على موافقة ناديه، حيث يعد الميركاتو الشتوى الجاري الفرصة الأخيرة للاستفادة من اللاعب قبل الرحيل المجانى.

وساءت علاقة إسلام طارق مع مسئولي نادي طنطا، لرفضه تجديد عقده، حيث غاب عن قائمة مباراة الزمالك، المقرر انطلاقها الليلة، بداعى رفض الحارس التجديد، وتمسكه بالرحيل خلال الوقت الحالي، لأى نادي آخر سواء داخل أو خارج مصر، وهو الأقرب للموافقة عليه ليحقق نادي طنطا أى استفادة مادية من رحيله قبل الانتقال مجانا لأى نادي آخر الموسم المقبل.