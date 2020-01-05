شكرا لقرائتكم أدهم السلحدار : الإسماعيلي قادر على إيقاف مفاتيح الخطورة في بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى أن بيراميدز فريق مميز ويضم لاعبين على مستوى عالٍ فى كافة الخطوط لذلك المباراة المقبلة التي ستجمع الفريقين لن تكون سهلة على الإطلاق، مضيفا أن العمل الفترة الماضية تركز على تصحيح الأخطاء التى ظهرت جليا بالمباريات الأخيرة فضلا عن تعزيز نقاط القوة لدينا من أجل استعادة مسيرة الانتصارات”.



موعد مباراة بيراميدز ضد الإسماعيلي

ويستضيف بيراميدز الدراويش مساء الثلاثاء على ملعبه فى إطار الأسبوع الــ12 من عمر الدورى المحلى.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 14، فيما يحتل الإسماعيلى الذى رفع دعوى قضائية لإلزام الجبلاية بتطبيق الفار المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكهم 11.

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وأضاف مدرب الدراويش :"جميع لاعبى بيراميدز كبار ، لن أذكر لاعب بعينه لذلك سنلعب أمامهم بتركيز كبير وعدم منحهم الارتياحة فى اللعب من أجل إيقاف خطورتهم".

وتابع السلحدار :"أتمنى أن نوفق فى اختيار 11 رجلا فى الملعب ، يقدمون أفضل مالديهم والنتيجة فى النهاية ستكون للافضل فى استغلال الفرص والذى سيحالفه التوفيق".

واختتم حديثه :"الفوارق بين الأندية أراها طفيفة للغاية ،التفوق دائما يكون من نصيب الذى يبذل قصارى جهده ويكون لديه الروح والعزيمة والإرادة لحصد الانتصار وهو ما نسعى إليه ، ضيق فارق النقاط بين الفرق يسهم بالقفر أو التراجع لعدة مراكز بجدول الترتيب".