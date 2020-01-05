شكرا لقرائتكم 2 مليون جنيه وراء حسم الأهلي أزمة قيد كهربا في اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل قيد كهربا في قائمة الاهلي

كشف مصدر داخل الأهلي عن أن إدارة النادي قامت بتسديد 2 مليون جنيه اليوم ،الأحد، من أجل إنهاء أزمة قيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد في القائمة المحلية ، موضحاً أن المفاوضات التي تمت خلال الساعات الأولى من اليوم خلال جلسة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء مع مسئولو اتحاد الكرة أسفرت عن تسديد مليوني جنيه بعد عمل "تسوية"، حيث تم خصم جزء من مستحقات الاهلي لدى الجبلاية ودفع 2 مليون جنيه ليتم قيد اللاعب رسمياً ويصبح من حقه المشاركة مع الفريق في مباراة اف سي مصر الليلة بالدوري.



الاهلي ضد نادي مصر

وتواجد محمد مرجان فى مقر اتحاد الكرة، صباح اليوم لإنهاء إجراءات قيد كهربا بعدما تمسك مسئولو اتحاد الكرة بالحصول على المستحقات المتأخرة لدى الأهلى قبل قيد اللاعب محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى فى القائمة، وذلك قبل مباراة إف سى مصر فى الجولة الـ12 بالدورى على استاد القاهرة.

اتحاد الكرة كان قد طالب الأهلى بسداد 8 ملايين جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة من قيد بعض اللاعبين بجانب 3 % من قيمة عقد اللاعب، بخلاف نصيب اتحاد الكرة من عائد البث الفضائى للأهلى وتقدر نسبة الجبلاية بـ15% من العائد ،وعقد مرجان جلسه مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة جلسة، وتمت الإتفاق على حسم الأزمة ودفع الاهلي مليوني جنيه رسمياً ليتم قيد اللاعب .

وقام النادي الاهلي بقيد كهربا في قائمة الفريق المحلية بدلاً من سعد سمير مدافع الفريق الذى تعرض للأصابة بقطع في وتر اكيلس مؤخراً وهي الأصابة التى ستبعد اللاعب عن الملاعب ما يقرب من ثمانية أشهر على أن يرتدى اللاعب القميص رقم 26 مع الفريق الأحمر.

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موعد مباراة الأهلي ضد نادي مصر

ويلتقي الأهلي مع نادي مصرعلى ستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري، وهي المباراة التي يسعى من خلالها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر إلى مواصلة الأرقام القياسية بإضافة 3 نقاط جديدة في سجل الفريق على حساب نادي مصر من أجل الابتعاد بالقمة أكثر عن أقرب المنافسين والتقدم خطوات فى رحلة الحفاظ على لقب الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.



كهربا يسجل الظهور الأول مع الأهلي