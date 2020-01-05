2 مليون جنيه وراء حسم الأهلي أزمة قيد كهربا في اتحاد الكرة

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جدة - عمرو شويل قيد كهربا في قائمة الاهلي
الاهلي ضد نادي مصر
وتواجد محمد مرجان فى مقر اتحاد الكرة، صباح اليوم لإنهاء إجراءات قيد كهربا بعدما تمسك مسئولو اتحاد الكرة بالحصول على المستحقات المتأخرة لدى الأهلى قبل قيد اللاعب محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى فى القائمة، وذلك قبل مباراة إف سى مصر فى الجولة الـ12 بالدورى على استاد القاهرة.
اتحاد الكرة كان قد طالب الأهلى بسداد 8 ملايين جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة من قيد بعض اللاعبين بجانب 3 % من قيمة عقد اللاعب، بخلاف نصيب اتحاد الكرة من عائد البث الفضائى للأهلى وتقدر نسبة الجبلاية بـ15% من العائد ،وعقد مرجان جلسه مع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة جلسة، وتمت الإتفاق على حسم الأزمة ودفع الاهلي مليوني جنيه رسمياً ليتم قيد اللاعب .
وقام النادي الاهلي بقيد كهربا في قائمة الفريق المحلية بدلاً من سعد سمير مدافع الفريق الذى تعرض للأصابة بقطع في وتر اكيلس مؤخراً وهي الأصابة التى ستبعد اللاعب عن الملاعب ما يقرب من ثمانية أشهر على أن يرتدى اللاعب القميص رقم 26 مع الفريق الأحمر.
موعد مباراة الأهلي ضد نادي مصر
كهربا يسجل الظهور الأول مع الأهلي
ترتيب الدوري المصري
ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات محققا العلامة الكاملة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين نتيجة مشاركته في دوري ابطال افريقيا،فيما يحتل المقاولون العرب الوصافة برصيد 25 نقطة، والاتحاد السكندرى ثالثا برصيد 20 نقطة والزمالك رابعا برصيد 18 نقطة،فيما يحتل نادي مصر المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.
ترتيب الدوري المصري
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