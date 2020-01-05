شكرا لقرائتكم خالد الدوخي: كان يجب طرد نيلدو.. وتدخل مادو سليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوضح خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حكم مباراة السوبر السعودي بين النصر والتعاون، الهولندي داني ماكيلي كان متباينا في قراراته التي تطلبت إشهار البطاقات الصفراء.
وكشف الدوخي خلال نشرة الرياضة في "العربية" قائلا: كان قرار الحكم سليما بعدم إيقاف اللعب بعد تدخل مادو على توامبا كونه لمس الكرة أولا، كما أن قراره كان صحيحا بالاكتفاء بإنذار نيلدو بعد العودة إلى تقنية الفيديو، فيما لم يوفق بعدم إشهار الصفراء الثانية للاعب البرتغالي بعد تدخله في منطقة الجزاء والتي كان سيطرد على إثرها.
وأكد الدوخي أن المباراة خلت من أي جزائية لم يحتسبها الحكم مضيفاً أن قرارات الحكم كانت صحيحة في عدم احتساب ركلات الجزاء إلا أنه لم يكن دقيقاً في الإنذارات واحتساب باقي الأخطاء.
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