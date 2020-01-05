شكرا لقرائتكم تدمير تمثال إبراهيموفيتش بالكامل في مسقط رأسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض تمثال أسطورة كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي تم وضعه في مدينة مالمو السويدية، لعملية تدمير كاملة.

ووفقا لوكالة أنباء "افتونبلادت" السويدية فقد تم إزالة تمثال إبراهيموفيتش بشكل كامل من قاعدته خارج ملعب مالمو في السويد، مسقط رأس النجم الجديد لميلان الإيطالي.

وتعرض تمثال إبرا لأكثر من عملية تخريب حيث بدأ الأمر باقتلاع أنف التمثال منذ أيام قليلة، قبل أن يتم تدميره بشكل كامل.

ولم يتبق من تمثال المهاجم السويدي المخضرم سوى القدمين فقط، بعد عملية تخريب متعمدة، شهدت كتابة عبارات مسيئة من بينها "ابتعد عن هنا".