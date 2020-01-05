موعد مباراة الزمالك وطنطا اليوم.. والقنوات الناقلة.. وتغييرات في تشكيل الأبيض

كتب: ضياء السقا

يستضيف طنطا، نظيره الزمالك، في الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء، منتشيا بفوزه على أسوان، بهدفين دون رد في الجولة الماضية، بعد سلسلة نتائج سلبية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من 10 مباريات، فيما يحتل طنطا المركز الـ15 برصيد 10 نقاط.

تشكيل الزمالك

يغيب عن الزمالك حازم إمام وعبدالله جمعة للإصابة، وطارق حامد وفرجاني ساسي للإيقاف، حيث حصل الأول على طرد أمام أسوان، فيما نال الثاني الإنذار الثالث.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للزمالك اللقاء بالتشكيل كالتالي:

أبو جبل

أحمد عيد ومحمود علاء والونش ومحمد عبد الشافي

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محمد حسن وزيزو وبن شرقي وأوباما وأوناجم

مصطفى محمد

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