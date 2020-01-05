موعد مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في الكأس.. والقناة الناقلة.. وتغييرات في تشكيل كلوب

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره إيفرتون، في السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه الصعب على شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في الجولة الماضية من الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 58 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف، علما بأن الريدز لديهم مباراة مؤجلة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن صفوف ليفربول فابيانو وجويل ماتيب ولوفرين وشامبرلين وكيتا وشاكيري بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يجري كلوب عدة تغييرات بالتشكيل لإراحة بعض اللاعبين:

Advertisements

حراسة المرمي: أدريان

خط الدفاع: ميلنر – فيرجيل فان ديك – جوميز – ترنت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: لالانا– ويجنالدوم– هندرسون

خط الهجوم: أوريجي – إليوت– محمد صلاح (مينامينو)

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2