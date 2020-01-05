شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 5 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يقيد كهربا رسميا بعد سداد المتأخرات نقدا، وحمادة صدقى يكشف حقيقة رغبة الهلال السودانى فى ضم صالح جمعة.

الأهلى يقيد كهربا رسميا بعد سداد المتأخرات نقدا

أنهى النادي الأهلي إجراءات قيد محمود كهربا في صفوف القلعة الحمراء رسميا بعد سداد المتاخرات.

اتحاد الكرة يعتمد سن الـ70 عاما حدا أقصى للمرشحين فى الانتخابات المقبلة

اعتمدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة سن 70 عاما حدا أقصى للمرشحين فى انتخابات الجبلاية المقبلة، والتى ستقام عقب الدورة الأولمبية المقبلة، وتحديدا فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين. وتناقش أعضاء اللجنة الخماسية حول هذا البند، وتم الاتفاق على ألا يقل سن المرشح للعضوية عن 30 عاما ولا يزيد عن 70 عاما، وفيما يتعلق بالرئاسة لا يقل سن المرشح عن 40 عاما ولا يزيد عن 70 عاما.

حمادة صدقى يكشف حقيقة رغبة الهلال السودانى فى ضم صالح جمعة

نفى حمادة صدقى المدير الفنى للهلال السودانى رغبة ناديه فى التعاقد مع صالح جمعة نجم الاهلى على سبيل الاعارة لنهاية الموسم، مؤكداً أن الهلال يبحث عن التعاقد مع لاعبين من الدوري السودانى بالإضافة للاعب أفريقى ، وقال صدقى فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى أحمد شوبير عبر أذاعة أون سبورت : "صالح جمعة لاعب كبير ومميز وأي نادي يتمناه بكل تأكيد، لكن لم يحدث أي تواصل سواء مع الأهلي أو اللاعب، لا نفكر في ضم صالح جمعة في الوقت الحالي"

مدرب صربى ينضم للمرشحين لتدريب الإسماعيلى بوساطة ممدوح عيد

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تلقى إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى سيرة ذاتية لأحد المدربين الصربين لتولى تدريب الدراويش فى الفترة المقبلة بناء على ترشيح من ممدوح عيد المدير التنفيذى لبيراميدز والذى تربطه صلة قرابة برئيس الإسماعيلى، ويبحث الدراويش عن مدير فنى أجنبى لخلافة الصربى ميودراج يسيتش الذى تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج بعد أن أمضى 93 يوماً فى قيادة الدراويش

اتحاد الكرة يرفض بند الـ12 عاما فى اللائحة الجديدة

رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اقتراح تبديل بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة ليصبح 12 عاما، بحيث يستطيع العضو خوض الانتخابات لثلاث دورات متتالية بحد أقصى بدلا من دورتين فقط. وشهدت الأيام الأخيرة اقتراحات بوضع بند الـ12 عاما فى اللائحة الجديدة بدلا من الـ8 سنوات، بناءً على اقتراح من سارة ساليمون مسئولة الفيفا المكلفة بمتابعة تعديلات اللائحة، إلا أن اتحاد الكرة رفض وضع هذا البند.

شوبير: عمر السومة صفقة الأهلى القادمة

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن السورى عمر السومة، نجم أهلى جدة السعودى، هو الصفقة الشتوية الثانية للنادى الأهلى، وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعى، "الأهلى أعاد فتح ملف التفاوض مع عمر السومة لاعب منتخب سوريا وأهلى جدة السعودى خلال الساعات القليلة الماضية، ليتصدر قائمة الترشيحات لدعم خط هجوم المارد الأحمر فى الميركاتو الشتوى".

الأهلي يمنح لاعبيه والجهاز الفنى تطعيمات الملاريا قبل رحلة زيمبابوى

منح الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي اللاعبين والجهاز الفنى للفريق، بقيادة رينيه فايلر، التطعيمات الخاصة برحلة زيمبابوى المقررلها فجر 8 يناير الجارى، استعدادا لمواجهة بلاتينيوم يوم 11 يناير فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وحصل لاعبو الفريق والجهاز الفني على مصل الملاريا خلال الـ48 ساعة الماضية.