شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول صور من استعدادات الأهرامات لاستقبال أساطير العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 على أول صور من استعدادات الأهرامات لاستقبال أساطير العالم لكرة القدم، وذلك فى إطار مباراة العمالقة التى ستقام غداً قبل حفل اختيار أفضل لاعب فى أفريقيا والتى تقام بمدينة الغردقة بعد غد الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، وضمت كلاً من: محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادى مانشستر سيتى الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب أفضل لاعب داخل أفريقيا.

ويجتمع غدا تحت سفح الأهرامات عدد من نجوم العالم فى كرة القدم، من أجل إقامة مباراة خيرية تضم ضيوف حفل جوائز الأفضل فى القارة السمراء لعام 2019، والذى سيعقد بسهل حشيش فى الغردقة الثلاثاء المقبل، ويقام الحفل فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمنطقة آثار الهرم، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم فى العالم، يصل عددهم حسب تأكيد الحجز لـ 400 شخصية عالمية.

ومن المقرر أن يشهد أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة مباراة الأساطير بين نجوم العالم، وذلك قبل حفل اختيار الأفضل، وقام بالترحيب بأساطير كرة القدم وخلال زيارتهم لمصر فى بلدهم الثانى.

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استعداد الاهرام للمباراة