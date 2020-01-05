شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يُهاجم الزمالك بـ"أونش".. وعلى فرج فى حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراته أمام الزمالك، التى ستقام فى الخامسة مساء اليوم الأحد، على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل طنطا ضد الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: على فرج.

خط الدفاع: محمد الشاذلى ومحمد العشرى وسليمان عبد ربه وإيهاب سمير.

Advertisements

خط الوسط: حسام غالى ووليد عادل ومحمود كابونجا.

خط الهجوم : أحمد الألفى وأحمد فهمى ومحمد ماجد أونش.

بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :"محمد فتحي ، محمد حسام الشرخه، أحمد الشناوي ، أحمد قطاوي ، ماريو بيرناردو ، تاديو لوانجا، عبدالرحمن الدح".

ويسعى الزمالك خلال المباراة لمواصلة انتصاراته فى الدورى الممتاز فى لقاءه أمام طنطا اليوم، وذلك بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز فيما يسعى طنطا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها فى بداية الموسم الجارى، حيث لم يحقق الفوز سوى فى مباراة واحدة أمام وادى دجلة، فيما هُزم فى مباراته الأخيرة أمام نادى مصر بهدفين مقابل هدف ويبحث الفريق الطنطاوى خلال الفترة الحالية لدعم صفوفه بعدد من اللاعبين فى انتقالات الشتاء.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف فيما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.