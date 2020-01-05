شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ثانية لأساطير العالم على شواطئ الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض أساطير العالم فى كرة القدم مباراة استعراضية بعد غد الثلاثاء على شواطئ الغردقة ، قبل حفل توزيع جوائز الأفضل فى أفريقيا 2019، على أن يقام الحفل عقب المباراة، وتٌعد هذه المباراة هى الثانية التى ستجمع الأساطير، حيث تقام المباراة الأولى غدا الاثنين فى الثانية والنصف ظهراً بسفح الأهرامات والتى تجمع النجوم العالميين.

ويتنافس على جائزة الأفضل فى أفريقيا كل محمد صلاح وساديو مانى ورياض محرز.

ويجتمع غدا تحت سفح الأهرامات عدد من نجوم العالم فى كرة القدم لإقامة مباراة خيرية تضم ضيوف حفل جوائز الأفضل فى القارة السمراء لعام 2019، والذى سيعقد بسهل حشيش فى الغردقة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يقام الحفل فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمنطقة آثار الهرم، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم فى العالم، يصل عددهم حسب تأكيد الحجز لـ 400 شخصية عالمية.

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ومن المقرر أن يشهد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مباراة الأساطير بين نجوم العالم، قبل حفل اختيار الأفضل، وقام من ناحيته بالترحيب بأساطير كرة القدم، وخلال زيارتهم لمصر فى بلدهم الثانى.

وتتجه أنظار العالم لمدينة الغردقة وتحديدا لمنطقة سهل حشيش الواقعة جنوب الغردقة، ترقبا لإقامة حفل الأفضل فى أفريقيا، المقرر له الثلاثاء 7 يناير الجاري، بحضور شخصيات كروية شهيرة فى افريقيا والعالم، حيث تم الانتهاء تماماً من أعمال إقامة الحفل على مسرح عائم على سطح البحر وإقامة الحفل داخل مخيم ضخم.

ويسهم الحفل بشكل كبير فى الدعاية والترويج للسياحة المصرية وخاصة البحر الأحمر حيث يتابع الحفل حوالى مليار و200 مليون شخص حول العالم بجانب الحضور من مشاهير أفريقيا والعالم، على أن تكون مشاركة مشاهير الساحرة المستديرة بالحفل تجربة سياحية رائعة يشاركوا تفاصيلها مع مئات الملايين من متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعى وهو أفضل وسيلة للدعاية السياحية لكافة المدن المصرية وليست الغردقة وحدها.