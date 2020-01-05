محمد صبحى يحرس مرمى الزمالك أمام طنطا.. وعمر السعيد فى الهجوم

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وجاء تشكيل الزمالك ضد طنطا كالتالى:
حراسة المرمى: محمد صبحى.
خط الدفاع: أحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.
خط الوسط: محمد حسن ويوسف أوباما وأمامهما كريم بامبو ومحمد أوناجم وإسلام جابر.
خط الهجوم: عمر السعيد.
واستبعد الجهاز الفني للفريق الأبيض محمد فتحي حارس المرمى الصاعد من قائمة مباراة اليوم، ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، حسام عبد المجيد، علاء يحيى، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي، إمام عاشور.
يسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته فى الدورى الممتاز فى لقاءه أمام طنطا اليوم، وذلك بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.
وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، قد قرر استبعاد عدد من اللاعبين الأساسين من قائمة المباراة، وعلى رأسهم محمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى ومحمود حمدى الونش ومحمد أبو جبل للراحة من مباراة طنطا، مع استمرار غياب حازم إمام وشيكابالا لعدم الجاهزية بخلاف ابتعاد طارق حامد وساسى للإيقاف.
يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، بينما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف فيما يحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالهم الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وهزم فى 3 مباريات، بينما سجل لاعبيه 9 أهداف واستقبلت شباكه 11 هدفًا.
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