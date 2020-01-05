شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو لـ سوبر كورة: محمد صلاح "الزملكاوى" الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصربى ميتشو، المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، أن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر يستحق جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى، قبل أيام من حفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم والذى سيقام الثلاثاء المقبل فى الغردقة.

وتواصل "سوبر كورة" مع ميتشو لاستطلاع رأيه بخصوص الأفضل فى أفريقيا خلال الموسم الحالى، ليفجر مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أن محمد صلاح "زملكاوى" ويستحق الجائزة بكل تأكيد.

كما تحدث ميتشو عن اختياراته بخصوص باقى الجوائز فى حفل الكاف، بخصوص أفضل مدرب.

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وتضم القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 الثلاثى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادى مانشستر سيتى الإنجليزى، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى.

وقاد محمد صلاح وساديو مانى فريق ليفربول للحصول على 3 بطولات عام 2019، وهى دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية، بينما قاد رياض محرز منتخب الجزائر للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين، بجانب كل البطولات الإنجليزية مع مانشستر سيتى.

وتستعد مدينة "الغردقة" لإستضافة النسخة الـ 28 من حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف"، والمحدد له السابع من يناير الجارى والذى سيشهد الاعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب فى افريقيا لعام 2019، ويتنافس عليها نجوم الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج"، وهم المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، وزميله ساديو ماني، والجزائرى رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

ووصل إلى الغردقة الكاميرونى صامويل إيتو نجم برشلونة والإنتر وتشيلسى السابق، صباح الجمعة الماضى، لحضور الحفل وعقب وصول النجم الكاميرونى إيتو مباشرة حرص على القيام برحلة بحرية فى البحر الأحمر للاستمتاع بالطبيعة الخلابة قبل تقديم حفل توزيع الجوائز الذى سيقام بعد غد الثلاثاء، ونشر عبر حسابه على فيسبوك مقطع فيديو من رحلته البحرية مع طاقم اليخت.

ويظهر إيتو باستمرار دائما فى الأحداث التى ينظمها الكاف بعدما أصبح مستشارا رياضيا لأحمد أحمد هو ودروجبا، ويقدم الكاميرونى إيتو دعمًا كبيرًا للاعبين أبناء القارة السمراء فى كل مكان.