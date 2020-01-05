سوبر كورة.. 2 مليون جنيه وراء حسم الأهلي أزمة قيد كهربا فى اتحاد الكرة

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ويلتقى الأهلى مع نادى مصر باستاد القاهرة فى السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري، وهى المباراة التى يسعى من خلالها الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر لمواصلة الأرقام القياسية بإضافة 3 نقاط جديدة فى سجل الفريق على حساب نادى مصر من أجل الابتعاد بالقمة أكثر عن أقرب المنافسين والتقدم خطوات فى رحلة الحفاظ على لقب الدورى للموسم الخامس على التوالى وللمرة الـ42 فى تاريخه.
وتنتظر جماهير الأهلى الظهور الأول لمحمود عبد المنعم "كهربا" أمام نادى مصر بعد قيده فى القائمة المحلية عقب انتهاء أزمة البطاقة الدولية الخاصة به، حيث أعلن فايلر ضم اللاعب إلى قائمة المباراة.
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