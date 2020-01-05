سوبر كورة.. 2 مليون جنيه وراء حسم الأهلي أزمة قيد كهربا فى اتحاد الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل الأهلى لموقع "سوبر كورة" أن إدارة النادى سددت 2 مليون جنيه اليوم، الأحد، لإنهاء أزمة قيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد فى القائمة المحلية، موضحاً أن المفاوضات التى تمت خلال الساعات الأولى من اليوم خلال جلسة العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للقلعة الحمراء مع مسئولى اتحاد الكرة أسفرت عن تسديد مليونى جنيه بعد عمل "تسوية"، حيث تم خصم جزء من مستحقات الأهلى لدى الجبلاية ودفع 2 مليون جنيه ليتم قيد اللاعب رسمياً ويصبح من حقه المشاركة مع الفريق فى مباراة إف سى مصر الليلة بالدورى .

ويلتقى الأهلى مع نادى مصر باستاد القاهرة فى السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري، وهى المباراة التى يسعى من خلالها الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر لمواصلة الأرقام القياسية بإضافة 3 نقاط جديدة فى سجل الفريق على حساب نادى مصر من أجل الابتعاد بالقمة أكثر عن أقرب المنافسين والتقدم خطوات فى رحلة الحفاظ على لقب الدورى للموسم الخامس على التوالى وللمرة الـ42 فى تاريخه. وتنتظر جماهير الأهلى الظهور الأول لمحمود عبد المنعم "كهربا" أمام نادى مصر بعد قيده فى القائمة المحلية عقب انتهاء أزمة البطاقة الدولية الخاصة به، حيث أعلن فايلر ضم اللاعب إلى قائمة المباراة.

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