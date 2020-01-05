شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تطورات تأهيل سعد سمير ورمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقرير البروفيسور ماركوس فولتر، الذى أجرى له جراحة وتر أكيلس بأحد المستشفيات فى ألمانيا، وذلك لتحديد موعد عودته إلى مصر والبرنامج الذى سينفذه بعد العودة. وظهر سعد سمير بعد الجراحة مستعينا بعكازين، بعدما قام الطبيب الألمانى بتثبيت جهاز فى القدم لضمان نجاح الجراحة وعدم حدوث أى مضاعفات فى الأيام الأولى بعد العملية التى أجراها الأسبوع الماضى، ويتطلع مسئولو النادى الاهلي لتأهيل لاعبيه المصابين سريعاً بعدما بدأت لعنة الإصابات تُطارد الفريق بشكل واضح خلال الفترة الماضية وحرمته من بعض نجومه الكبار والمؤثرين.

ويعود سمير إلى القاهرة بناءً على رؤية وقرار فولتر، خاصة أن الفترة الأولى بعد الجراحة تشهد راحة تامة للاعب، فيما يحدد التقرير الطبى ما إذا كان سعد سيقوم بتنفيذ برنامج علاج طبيعى فى القاهرة بعد العودة أم سيتم تمديد فترة الراحة على غرار ما حدث مع حالة حمدى فتحى الذى أجرى جراحة غضروف الركبة بألمانيا، وحصل على راحة، فيما يتوجه إلى ألمانيا يوم 17 يناير الجارى للبدء بشكل رسمى فى برنامج العلاج الطبيعي.

فيما يؤدى رمضان صبحى، لاعب الفريق، جلسات فى الجيم بعد تنفيذ المرحلة الأولى من العلاج الطبيعى وفقا للبرنامج الذى حدده الجهاز الطبى بعد تعرض اللاعب لتمزق فى العضلة الخلفية وإعلان غيابه فى وقت سابق فترة تصل إلى 6 أسابيع.

وبدأ صبحى تنفيذ بعض الفقرات داخل الجيم، على أن تتحدد المرحلة الجديدة فى برنامجه التأهيلى بعد عودة بعثة الفريق من زيمبابوى وقام رمضان صبحى بتنفيذ البرنامج الذى حدده الجهاز الطبى وذلك بمقر النادى بالجزيرة.