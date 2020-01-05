شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج أساطير الكرة بالعالم قبل مباراة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" البرنامج الخاص بمباراة أساطير العالم، التى تقام غدا الاثنين بسفح الاهرامات ، والتى تتضمن حضور 30 لاعبا من أساطير الكرة فى العالم إلى مصر فى الفترة من 5 حتى 8 يناير الجارى.

ويزور الأساطير جامعة القاهرة وإجراء حوار مع الطلاب، يعقبها المباراة الاستعراضية ثم التوجه إلى مدينة الغردقة للمشاركة فى حفل الاتحاد الأفريقى لتوزيع جوائز أفضل اللاعبين خلال عام 2019، ومن أبرز هؤلاء الأساطير صامويل إيتو، عبيدى بيليه، خاليلو فاديجا، الحاج ضيوف، الأخضر بلومى، رابح ماجر، يايا توريه، ديديه دروجبا، أوكوشا، كانو، وأمادو فلافيو.

ومن المقرر أن يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة الأساطير بين نجوم العالم المقرر إقامتها تحت سفح الأهرامات بالجيزة غداً الاثنين، وذلك قبيل حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا.

Advertisements

ورحب وزير الشباب والرياضة بأساطير كرة القدم خلال زيارتهم لمصر ، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني، معرباً عن أمنياته بالتوفيق للاعبين المرشحين لجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للأفضل عام 2019.

يذكر أن مدينة الغردقة تستضيف حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري، و الذى يسبقه مباراة ثانية للأساطير على شاطئ الغردقة أيضا .

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلاً من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا.