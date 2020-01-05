شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يعود للدوري المصري بقميص الأهلي بعد غياب 216 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 7 أشهر كاملة استغرقها غياب محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلى الجديد عن الدورى المصري، قبل أن يعود بثوب جديد ولون مختلف إلى الإيجيبشن ليج، حيث ودع كهربا الدورى العام بقميص نادى الزمالك مسجلاً آخر ظهور مع الفريق الأبيض قبل 216 يوم من الآن، وكانت مباراة الزمالك وحرس الحدود آخر مشاركاته فى البطولة المحلية.

فايلر المدير الفنى للأهلى قام بضم اللاعب إلى قائمة الفريق التى تستعد لخوض مباراة إف سى مصر، والتى تقام فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام، ليكسر كهربا فترة الغياب عن البطولة المحلية.

وكان كهربا توجه إلى فرنسا بعد الإجازة التى حصل عليها لاعبو الزمالك عقب مباراة حرس الحدود بالدورى الموسم الماضى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1/1 فى 3 يونيو الماضي، ثم عاد إلى القاهرة بعد استئناف تدريبات الفريق الأبيض، ولكنه توجه لقضاء إجازة أخرى فى الساحل الشمالى رغم استئناف تدريبات الفريق.

انقطاع اللاعب عن التدريبات جاء بسبب عدم زيادة المقابل المالى الذى يحصل عليه سنويا مع الأبيض، خاصة أنه تلقى وعودا بشأن رفع المقابل المالى فى عقده، حيث رأى اللاعب أن عقده لا يتناسب مع ما قدمه مع الفريق.

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وجه مرتضى منصور، رئيس الزمالك، رسالة إلى محمود عبد المنعم كهربا بسبب رغبته فى الرحيل على سبيل الاعارة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال رئيس القلعة البيضاء، "إذا كان كهربا يريد الخروج على سبيل الإعارة فليجلب عرضًا بـ4 ملايين دولار، أما لو كان العرض على سبيل بيع فسيكون بـ20 مليون دولار".

أثار كهربا الجدل برسالة غامضة بعد تصريحات رئيس القلعة البيضاء، ونشر اللاعب صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وعلق عليها قائلاً، "الصمت متعب.. لكنه يبقى أرقى وسيلة للرد على الكثير من الكلام".

انتقل كهربا إلى صفوف الفريق البرتغالي في الصيف الماضي بداعى إنهاء عقده مع الزمالك، إلا أن إدارة القلعة البيضاء رفضت إرسال البطاقة ادولية للاعب، الأمر الذى جعل النادى البرتغالى يستخرج بطاقة مؤقتة.

وأنهى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق ديسبروتيفو دا أفيس ارتباطه مع النادى البرتغالي، ليعود إلى النادي الأهلي من جديد ويوقع على قود انضمامه للقلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم ونصف، تبدأ من يناير الجاري بعد وصول بطاقته إلى الجبلاية، بعد فترة طويلة من الغياب عن القلعة الحمراء منذ رحيله عن قطاع الناشئين فى الأهلي للالتحاق بإنبى وخوض مسيرة طويلة على البساط الأخضر.