شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أجمل أهداف عمر السومة المرشح للانضمام للأهلى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن السورى عمر السومة، نجم أهلى جدة السعودى، هو الصفقة الشتوية الثانية للنادى الأهلى، وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعى، "الأهلى أعاد فتح ملف التفاوض مع عمر السومة لاعب منتخب سوريا وأهلى جدة السعودى خلال الساعات القليلة الماضية، ليتصدر قائمة الترشيحات لدعم خط هجوم المارد الأحمر فى الميركاتو الشتوى".

ويبحث الأهلى عن مهاجم بعد تراجع مستوى الثنائى الهجومى مروان محسن ووليد أزارو، و مروان محسن فى مرمى أسهم النقد فى ظل تراجع مستواه مع القلعة الحمراء، ولم يسجل المهاجم الدولى إلا 13 هدفاً منذ الانضمام للقلعة الحمراء وعلى مدار 1247 يوماً.

جلسات متواصلة واجتماعات متلاحقة تعقدها إدارة النادى الاهلى لبحث عدد من الملفات الكروية المهمة، وعلى رأسها ملف الصفقات الشتوية وفقاً لرؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، خاصة أن الفريق ليس لديه خيارات كثيرة سواء من حيث اللاعبين المتاحين للتفاوض معهم أو عدد الصفقات التى ينوى التعاقد معها بسبب رفض اتحاد الكرة زيادة عدد اللاعبين فى الاستبدال، لذا فإن هناك اجتماعات للخروج بأفضل النتائج فى الصفقات الشتوية.

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ويحق للأهلى التعاقد مع 2 لاعبين فقط من خلال استغلال بند الاستبدال، حيث يحق لأى فريق فى الدورى استبدال 5 لاعبين طوال الموسم، استخدم الأهلى 3 منهم بداية الموسم، ليصبح مضطراً للتعاقد مع 2 لاعبين فقط.

ونجح الأهلى بشكل رسمى فى ضم محمود عبد المنعم كهربا نجم منتخبنا الوطنى فى صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقد اللاعب مع أفيش البرتغالى، ليصبح أولى الصفقات الحمراء فى الشتاء.