شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة سموحة ووادى دجلة بالدورى لاستاد المكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المسابقات فى الاتحاد المصرى لكرة القدم نقل مباراة سموحة مع وادى دجلة، المقرر إقامتها فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة 12 لمسابقة الدورى الممتاز إلى ملعب حرس الحدود "المكس" بالإسكندرية بدلا من إقامتها باستاد الإسكندرية، بسبب الإصلاحات التى تجرى عليه حاليا.

وينافس نادى سموحة أندية إنبى والاتحاد السكندرى لضم محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن قلعة ميت عقبة خلال الفترة الحالية للمشاركة بشكل أساسى، نظرا لعدم مشاركته مع الفريق وخروجه بشكل نهائى من الحسابات الفنية هذا الموسم ما جعله يطلب الرحيل عن قلعة ميت عقبة.

Advertisements

وخرج عنتر من الحسابات الفنية سواء مع الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للفريق أو مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الحالى للأبيض ما جعل اللاعب يتخذ قرار الرحيل فى الفترة الماضية، حيث تحدث مع وكيله، لاستقدام عروضا له من أجل تقديمها إلى مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، من أجل الحصول على موافقته بشأن الرحيل فى فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف مصدر مقرب من عنتر عن ترحيبه بمناقشة تلك العروض مع إدارة نادى الزمالك، حيث يرى أنها فرصة ثمينة للعودة للمشاركة بشكل أساسى فى المنافسات المتبقية، بعد ابتعاده من الحسابات الفنية بصورة كبيرة فى نادى الزمالك خلال الموسم الجارى، حيث لم يشارك اللاعب مع الأبيض هذا الموسم سوى فى مباراة واحدة فى دورى أبطال إفريقيا لمدة 45 دقيقة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى، فيما لم يظهر فى أى مواجهة خلال الدورى الممتاز.

ويرغب عنتر فى حسم مصيره بالزمالك فى مستهل انتقالات الشتاء الجارية حتى يتمكن من الانضمام لأحد أندية الدورى للمشاركة بشكل أساسى فى المتبقى من الموسم ثم تقييمه فى الزمالك نهاية الموسم وتحديد مدى الحاجة إلى خدماته فى الموسم الجديد من عدمه، خاصة لامتداد عقده مع القلعة البيضاء، حيث يرى اللاعب إن خروجه معارا بمثابة إفادة له وللفريق الأبيض لإعداده بصورة جيدة للعودة إلى الفريق مجددا فى الموسم المقبل حال الموافقة على إعارته لأحد أندية الدورى الممتاز.