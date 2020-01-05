شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستجيب لاستغاثة فرق السباحة بنادى القاهرة بعد تجميد اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشكل فورى لشكوى أولياء أمور فرق السباحة من أعضاء نادى القاهرة الرياضى بعد قرار مجلس إدارة النادى بتجميد نشاط السباحة لجميع الأعمار السنية بداية من مواليد 2004 إلى 2013 بداعى عدم وجود أموال كافية لشراء السولار المستخدم فى تسخين مياه حمامات السباحة، الأمر الذى أدى إلى غضب أولياء الأمور داخل النادى وتقديم استغاثة إلى وزير الشباب والرياضة كون القرار أثر سلباً على 300 سباح وسباحة من مختلف الأعمار السنية والذى تسبب بدوره إلى عدم قدرتهم على اللحاق ببطولة كأس مصر والبطولات المقبلة .

وعلى الفور، قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة للنزول إلى النادى وفحص الشكاوى، كما وجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة وعودة النشاط فى أسرع وقت حرصا على مصلحة اللاعبين وعدم تراجع مستواهم الرياضى واستمرارا لمشاركتهم فى البطولات الرياضية المختلفة وتحقيق الميداليات.

كان أولياء أمور أبطال السباحة بنادى القاهرة الرياضى تقدموا بشكوى بخصوص قيام رئيس مجلس إدارة النادى بغلق التدريب فى حمامات السباحة رغم البطولات والاستعداد لها، وأشار أولياء الأمور أن رئيس النادى رفض تسخين المياه أثناء تدريب الأبطال فى فصل الشتاء الحالى، رغم علمه أن فرق السباحة بالنادى تحقق بطولات منذ عام 2014 ابتداء من سن 6 سنوات حتى عمر 20 سنة على مستوى الأندية والجمهورية.

وقال أولياء الأمور أنهم يعانون منذ بداية فصل الشتاء من تعنت رئيس النادى من عدم تسخين مياه حمام السباحة أثناء تدريب أبنائنا وهو شئ صعب تحمله فى هذا الطقس خاصة للأطفال، ولا يوجد من يقف أمامه، مع مناشدات للمسئولين بسرعة التدخل السريع حتى لا يضيع حق أبنائهم ومجهودهم من أجل الوصول الى هدف رياضى.