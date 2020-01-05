شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الإسماعيلى يرفض عرضا خياليا لـ عبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض نادى الإسماعيلى عرضاً خيالياً من أحد الأندية النمساوية لشراء نجم المنتخب الأولمبى والدراويش عبد الرحمن مجدى، وكشف صبرى المنياوى، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة":، أن "كل العروض التى وصلت لعبد الرحمن مجدى بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى مجرد عروض شفهية لم ترتق للصيغة الرسمية، فضلاً عن أن اللاعب مرتبط بعقد مع الإسماعيلى يمتد لخمسة مواسم قادمة بعد توقيعه على عقد جديد الصيف الماضى".

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى، "العرض الوحيد الذى تلقاه الدراويش للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى كان من أحد الأندية النمساوية، قائلا، "أبلغنى مسئولو النادى النمساوى بشكل مباشر بالعرض وعلى الفور تحدثت مع المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى، الذى رفض العرض وأكد أن النادى يحتاج اللاعب ولا نية للتفريط فى خدماته".

ويعد عبد الرحمن مجدى، جناح الإسماعيلى، هو أكثر لاعب صناعة للأهداف ببطولة كأس العرب للأندية حتى الآن، وصنع اللاعب الدولى الشاب ثلاثة أهداف للدراويش خلال مشاركاته ضمن صفوف الفريق أمام كل من أهلى بنى غازى بدور الــ32 قبل أن يتأهل ويقصى الجزيرة الإماراتى من دور الــ16 فى جولتى الذهاب والإياب كما سجل هدفا واحدا فى شباك الفريق الليبى.

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ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز الثلاثاء القادم فى إطار الجولة الــ12 من عمر مسابقة الدورى المحلى،ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكهم 11.

لمعرفة تفاصيل العرض الخيالى لـ عبد الرحمن مجدى من هنا