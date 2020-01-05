شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يحضر مباراة المقاولون والمقاصة بالجبل الأخضر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ويقوم جهاز المنتخب بعمل جولات فى مختلف مباريات الدوري لمتابعة اللاعبين تمهيدا لاختيار أفضل العناصر في المعسكر المقبل.



البدرى وجهازه فى مباراة المقاولون والمقاصة



البدرى وجهازه



البدرى

ودخل محمود رزق مدافع فريق الاتحاد السكندرى حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، لضمه خلال المعسكر المقرر له مارس المقبل والذي يشهد افتتاح مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2020.

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ونال اللاعب إعجاب الجهاز الفني للمنتخب بعدما ظهر بمستوي طيب خلال الأسابيع الماضية من عمر الدوري العام ، في الوقت الذي يبحث فيه الجهاز الفني عن مدافعين لتدعيم دفاعات منتخب مصر في المرحلة المقبلة.

ورغم إعجاب الجهاز الفني للمنتخب بمستوي مدافع زعيم الثغر ، الا انه اشترط ثبات مستواه طوال الفترة المقبلة حتي موعد المعسكر وعدم التراجع حتي يقوم بضمه خاصة وان الوجوه الجديدة سيتم اختيارها في أضيق الحدود ، لذا يتمسك الجهاز بالحفاظ علي ثبات المستوي لضم اي لاعب.

ويحرص الجهاز الفني للمنتخب على متابعة جميع اللاعبين المرشحين للانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة.. فيما حضر طارق مصطفي المدرب العام وايمن طاهر مدرب الحراس مباراة حرس الحدود وبيراميدز التى أقيمت بالإسكندرية.