شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قيد كهربا بعد وصول البطاقة وانتهاء الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم مسئولو النادى الأهلي أزمة قيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الجديد بعد أيام من الجدل واللغط الذى شهده الشارع الكروى خلال الفترة الماضية، خاصة أن بطاقة كهربا كانت شائكة بين عدة أطراف، وهو ما نرصده فى التقرير التالى من خلال عدة تساؤلات خاصة باللاعب وبطاقته الدولية وحسمها قبل أن يكون أن من حق الأهلي بشكل رسمى ظهر اليوم.

س: متى بدأت أزمة قيد كهربا؟

ج: الأزمة بدأت عندما أعلن نادى الزمالك أن تعاقد الأهلي مع كهربا غير سليم، وأن اللاعب لن يتم قيده فى الأهلي لأن هناك قضية مازالت منظورة فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بين اللاعب والزمالك الذى اشتكى كهربا عقب رحيله إلى أفيس البرتغالى دون علم مسئولى القلعة البيضاء.

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س: ماذا كان رد الأهلى على تصريحات وتأكيدات الزمالك؟

ج: الأهلي كان هادئاً ولم يتأثر بحرب الزمالك لعدم قيد اللاعب، وأعلن مسئولو القلعة الحمراء أن التعاقد مع كهربا جاء بعد دراسة الملف تماماً وبعد متابعة جميع الأوراق والمستندات، وحصل الأهلي على "فتوى" قانونية من المحامى السويسرى مونتييري الذى أكد أن موقف الأهلي سليم وأن التعاقد سليم مائة فى المائة.

س: ماذا حدث مع فتح باب القيد فى اتحاد الكرة منذ أيام؟

ج: سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، فجر مفاجأة مساء الأربعاء الماضى فى الأول من يناير الجارى وبعد فتح باب القيد بساعات قليلة أعلن عبد الحفيظ أن هناك أحد الأندية المصرية التى حاولت الاستعلام عن قيد كهربا، وذهب مدير الكرة بالأهلي إلى أن هذا الاستعلام قد يؤخر قيد كهربا، قبل أن يخرج بعدها بتصريحات يؤكد فيها أن أزمة الاستعلام انتهت وأن الأهلي سيقيد كهربا دون مشاكل.

س: وماذا حدث بعدها؟

ج:خلال اليومين الماضيين اشتعلت أزمة قيد كهربا، خاصة أن مسئولى الأهلي أكدوا ظهر أول أمس، الجمعة، أن بطاقة كهربا وصلت اتحاد الكرة وهى الأنباء التى نفاها اتحاد الكرة ليستمر هذا الصراع إلى أن أعلن الأهلي بشكل رسمى مساء أمس وصول بطاقة اللاعب، وهو ما أكده اتحاد الكرة بعدها بقليل، وطالب الأهلي بتسديد مستحقات الجبلاية المتأخرة حتى يتم قيد كهربا، وهو ما حدث اليوم وتم تسديد المستحقات وقيد اللاعب ليكون من حق كهربا المشاركة فى لقاء إف سى مصر الليلة بالدورى.