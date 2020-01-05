شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ماذا يفعل الزمالك فى المباراة الـ20 مع صافرة إبراهيم نور الدين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامسة مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره طنطا فى إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يقام باستاد غزل المحلة، ويديره تحكيمياً إبراهيم نور الدين حكما للساحة، و يعاونه هانى خيرى وشريف عبدالله مساعدان، ومحمد محمود حكما رابعا.

وتٌعد مباراة اليوم الـ 20 التى يديرها إبراهيم نور الدين للفريق الأبيض، حيث أدار 19 مباراة قبل موقعة استاد غزل المحلة، أشهر خلالها 29 كارتا، والطرد مرتين، بينما احتسب 8 ركلات جزاء.

وكانت آخر مواجهة أدارها نور الدين لنادى الزمالك يوم 26 نوفمبر 2018 أمام الجونة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة.

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لمعرفة نتائج فريق الزمالك مع صافرة إبراهيم نور الدين، اضغط هنا..

الزمالك يخوض مباراة طنطا محتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 10 مواجهات حقق الفوز خلالها فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 12 هدفًا واستقبلت شباكهم 7، فيما يحتل فريق طنطا المركز الرابع عشر بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بعدما خاض 11 مواجهة حقق خلالها الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 11.

ويواجه الزمالك تحدى أمام أسوان نتيجة إراحة العديد من العناصر بناء على رؤية الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مثل محمود علاء والونش ومحمد عبد الشافى وأبو جبل بخلاف غياب الثنائى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، للإيقاف، حيث طُرد حامد فى مباراة أسوان الأخيرة بينما حصل ساسى على الإنذار الثالث خلال المباراة نفسها.

فى المقابل، حرص أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، على تحفيز لاعبيه لتقديم مباراة جيدة أمام الزمالك، حيث حرص المدير الفنى على دخول اللاعبين معسكر مغلق مبكرًا لزيادة التركيز، كما عمل المزين على دراسة مباريات الأبيض الأخيرة مع اللاعبين بالفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف، التى من الممكن أن يستغلها خلال اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعدما هُزم فى مباراته أمام نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الماضية.