شكرا لقرائتكم خبر عن 18 لاعباً بقميص الإسماعيلى وبيراميدز وديسابر عميل مزدوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف بيراميدز الإسماعيلى الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الــ12 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ولعب 18 لاعبا بقميص الإسماعيلى وبيراميدز “بمسماه القديم والحالى” وهم: محمد الجيلانى وأيمن المحمدى وشريف مدحت (حارس مرمى) وأحمد سعيد “أوكا” وعبد الله الشحات وبنسون شيلونجو وعفروتو ومهند لاشين ومحمد فتحى وعمر فتحى “سافيولا” وسليم عبد الخالق ومحمود أبوجودة وعلى جبر وعبد الله السعيد وإبراهيم حسن وطارق طه وأحمد على وجون انطوى.

وسبق لمدرب واحد تدريب الفريقين وهو الفرنسى سبستيان ديسابر والذى أقيل من الفريق الوليد، ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 14، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكهم 11.

من جهته أكد أدهم السلحدار، المدير الفنى للإسماعيلى، ضرورة بذل كل لاعب قصارى جهده وتقديم أفضل ما لديه، مشددا على أنه لا يوجد مكان لأى لاعب مقصر بصفوف الفريق، وشدد مدرب الإسماعيلى على أن الفرص لن تُهدى، وأنه يتعين على اللاعبين انتهازها لحجز مقعد بتشكيل الفريق، مع بذل جهود مضاعفة خلال الفترة من أجل تعويض سلسلة الاخفاقات الماضية، وأختتم حديثه بأنه يجب على جميع اللاعبين اعلاء مصلحة الاسماعيلى والسعى نحو استعادة سكة الانتصارات من أجل اعادة البسمة على وجوه الجماهير المحبة للكيان.

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وتأكد غياب الدولى العراقى همام طارق لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة بيراميدز بحسب تأكيدات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للدراويش، يأتى ذلك فى ظل شعور اللاعب باجهاد شديد ليقرر الجهاز الفنى منحه اجازة لمدة أسبوع بناء على نصائح من الجهاز الطبى.

ولم يغب اللاعب الدولى عن أى مباراة للدراويش فضلا عن مشاركاته ضمن صفوف منتخب بلاده وهو أصابه بالإجهاد والارهاق نظرا لضيق الوقت بين المباريات.