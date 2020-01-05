شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ "الزمالك وطنطا" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير البيضاء المواجهة المنتظرة بين الزمالك وطنطا، والمحدد لها الخامسة مساء اليوم الأحد فى الجولة الـ 12 بالدورى الممتاز على ملعب استاد غزل المحلة، ويسعى الفريق الأبيض فى هذا اللقاء إلى مواصلة انتصاراته بالدورى محليا بعدما حقق الفوز فى مباراته الماضية أمام أسوان بهدفين دون رد، والتى جمعتهما مساء الخميس الماضى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى الممتاز من أجل مواصلة مشوار تعويض النقاط التى خسرها الفترة الماضية.

ويطمح فريق طنطا فى تحقيق مفاجأة على أرض المحلة من أجل تصحيح أوضاعه فى جدول ترتيب الدورى الممتاز خاصة أنه يتواجد مع فرق القاع.

ويخوض فريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، لقاء الليلة بتحدٍ قوى نتيجة إراحة العديد من العناصر الأساسية للفريق مثل محمود علاء والونش ومحمد عبد الشافى وأبو جبل بخلاف غياب الثنائى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى، للإيقاف، حيث طُرد حامد فى مباراة أسوان الأخيرة بينما حصل ساسى على الإنذار الثالث خلال المباراة نفسها، ويتجه الفرنسى كارتيرون إلى تواجد أيضًا يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق، فى مركز الوسط، بجوار محمد حسن، حتى يعوضا الثنائى غياب طارق حامد وفرجانى ساسى.

استبعد كارتيرون الرباعى الأساسى محمود علاء ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافى ومحمد أبو جبل للراحة من مباراة طنطا، شهدت قائمة الزمالك عودة عبد الله جمعة وإمام عاشور ومصطفى فتحى بجانب ضم عدد من الناشئين وهم حسام عبد المجيد ومحمد فتحى وأحمد عيد وعلاء يحيى بخلاف استبعاد محمود حمدى الونش أيضا للراحة واستمرار غياب حازم إمام وشيكابالا لعدم الجاهزية بخلاف ابتعاد طارق حامد وساسى للإيقاف.

ومن المتوقع أن يدفع الفرنسى كارتيرون بتشكيل مكون من:

محمد عواد فى حراسة المرمى.

أحمد عيد ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى خط الدفاع.

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محمد حسن وأوباما وأمامهما أحمد زيزو وأشرف بن شرقى وإسلام جابر فى خط الوسط.

عمر السعيد فى خط الهجوم.

كما حرص أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، على تحفيز لاعبيه لتقديم مباراة جيدة أمام الزمالك، حيث حرص المدير الفنى على دخول اللاعبين معسكر مغلق مبكرًا لزيادة التركيز، كما عمل المزين على دراسة مباريات الأبيض الأخيرة مع اللاعبين بالفيديو لتحديد نقاط القوة والضعف، التى من الممكن أن يستغلها خلال اللقاء لتحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعدما هُزم فى مباراته أمام نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الماضية.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ الزمالك و طنطا " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :

الزمالك و طنطا