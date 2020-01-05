تشكيل طنطا.. أونش يقود الهجوم أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن أيمن المزين، المدير الفني لطنطا، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة التي تقام على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ12 للدوري المصري الممتاز.
وتكون تشكيل طنطا من:
في حراسة المرمى: علي فرج.
الدفاع: محمد الشاذلي، سليمان عبد ربه، محمد العشري، إيهاب سمير.
الوسط: حسام غالي، محمود كابونجا.
وسط الهجوم: أحمد الألفي، وليد عادل، أحمد فهمي.
وفي الهجوم: محمد أونش.
ويجلس على مقاعد البدلاء كالتالي: محمد فتحي، أحمد قطاوي، تاديوا لوانجا، أحمد الشناوي، محمد حسام، عبدالرحمن الدح، ماريو بيرنارد.
يُذكر أن الزمالك جمع 18 نقطة في 10 مباريات ليحتل حاليا المركز الرابع في الدوري المصري، بينما يأتي طنطا في المركز الـ15 برصيد عشر نقاط من 11 مباراة.
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