بين التضامن والتوعية.. لماذا تم تأخير انطلاق مواعيد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في إطار التعاون بين الاتحاد الإنجليزي وحملتي "إيفري مايند ماترز" و"هيدز آب" المدعومتين من الحكومة البريطانية، قرر الاتحاد الإنجليزي تأخير انطلاق مباريات الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد لمدة دقيقة واحدة للمشاركة في حملة للوعي بالصحة النفسية.

وانطلقت مباريات الدور الرابع من منافسات البطولة أمس السبت، وتم تأخير موعد انطلاق المباريات دقيقة واحدة عن الموعد الأصلي كنوع من التضامن مع حملة "Heads Up" التي تهدف إلى توعية الجماهير باقتطاع دقيقة واحدة من وقتهم للتفكير في العناية بصحتهم العقلية والنفسية.

وفي تصريحات صحفية لمارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، قال: "إن تأخير المباريات دقيقة واحدة هي فكرة بسيطة لكنها سترسل رسالة مهمة لدعم الصحة النفسية".

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وشهدت الحملة تضامن من جانب بعض اللاعبين أمثال خيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي غرد عبر حسابه على موقع تويتر قائلًا: "صحتنا الذهنية مهمة مثل الجسدية، وهناك دائمًا شيء يمكننا القيام به للعناية بصحتنا الذهنية، مع بداية العام الجديد كن شخص آخر واعتن بنفسك".

كما دعّم الأمير ويليام الحملة، وظهر في مقطع فيديو قال فيه: "في الحياة ، كما هو الحال في كرة القدم نمر جميعا بفترات صعود وهبوط، نشعر بالتوتر والقلق أحيانًا، في بعض الأحيان، تبدو الأشياء الصغيرة وكأنها صراعًا، ولكن يمكننا جميعاً البدء في تغيير الأشياء".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم الأحد في تمام السادسة ودقيقة، وتستمر الحملة حتى نهاية منافسات الدور الرابع المقرر لها غدًا الاثنين.