على خطى أوزيل.. كوكا يدعم مسلمي الإيجور: نناشد العالم أجمع بالتصدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سار الدولي المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، النجم الألماني مسعود أوزيل لاعب آرسنال الإنجليزي بعد انتقاده للسياسات الصينية ضد مسلمي الإيجور.

وكتب كوكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "مسلمي بورما بالأمس واليوم مسلمي الإيجور ولا يزال الصمت سيد الموقف".

وأضاف: "لا أحد ينكر أن العنف مرفوض في كل مكان.. نسألكم نظرة إنصاف فقط لما يحدث مع المسلمين.. إلى متى تدفع الأقليات المسلمة الثمن؟".

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وأتم تغريدته قائلا: "نناشد كل من له سلطة وقرار باسم الإنسانية أن يتصدى لما يحدث.. نناشد العالم أجمع".

وكان أوزيل انتقد في تغريدة له على موقع تويتر تحفظ الدول الإسلامية في تقييم وضع أقلية الإيجور في الصين، منتقدا الصين أيضا في نفس السياق.

وانتقد أوزيل "صمت الأخوة المسلمين" إزاء قضية الإيجور، قبل أن يقرر التلفزيون الرسمي الصيني إلغاء بث مباراة فريق أرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.