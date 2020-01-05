أين يتواجد صلاح في قائمة رواتب لاعبي ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة ميرور البريطانية عن رواتب كافة لاعبي ليفربول الإنجليزي خلال الموسم والتي شهدت احتلال الدولي المصري محمد صلاح صدارة القائمة، كما لفتت إلى أن خزينة الريدز تتكبد ما يزيد عن 110 مليون جنيه استرليني سنويًا لدفع رواتب اللاعبين.

وقالت "ميرور" إن ليفربول في طريقه لحصد ثمار ما زرعه خلال المواسم الماضية، عندما تعاقد مع لاعبين أمثال محمد صلاح، ساديو ماني وغيرهم لترميم صفوف الفريق الإنجليزي ووضعه على طريق البطولات والألقاب.

ليفربول فاز بثلاثة ألقاب أوروبية وعالمية خلال عام 2019، حيث تُوج ببطولة دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم الأندية كأول نادي إنجليزي يحقق تلك الثلاثية في موسم واحد.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول لم يفقد سوى نقطتين خلال النصف الأول من بطولة الدوري الإنجليزي، ونجح في تحقيق الفوز خلال أكثر من 50 مباراة ببريميرليج، وأضافت "ميرور" أن ليفربول اقترب من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا حيث كان آخر تتويج له بلقب البطولة عام 1990.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من حجم النفقات التي أنفقها ليفربول لتدعيم صفوف الفريق، إلا أنه يأتي في المركز الثالث خلف مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في حجم النفقات.

كما قالت "ميرور" إن صلاح يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى راتب في ليفربول، لكنه يأتي في المرتبة الثامنة خلف ديفيد دي خيا، كيفين دي بروين، رحيم سترلينج، بول بوجبا، مسعود أوزيل، أنطوني مارسيال، سيرجيو أجويرو في قائمة لاعبي الدوري الإنجليزي.

وبحسب ميرور فإن ترتيب لاعبي ليفربول من حيث الأعلى أجرًا كالآتي:

محمد صلاح - (10.4 مليون جنيه إسترليني سنويًا / 200 ألف جنيه إسترليني اسبوعيًا)

روبرتو فيرمينو - (9.36 مليون جنيه إسترليني سنويًا / 180 ألف جنيه إسترليني اسبوعيًا)

فيرجيل فان ديك - (9.36 مليون جنيه إسترليني سنويًا / 180 ألف جنيه إسترليني اسبوعيًا)

جوردان هندرسون - (7.28 مليون جنيه إسترليني سنويًا / 140 ألف جنيه إسترليني اسبوعيًا)

جيمس ميلنر - (7.28 مليون جنيه إسترليني سنويًا / 140 ألف جنيه إسترليني اسبوعيًا)

نابي كيتا - (6.24 مليون جنيه إسترليني / 120 ألف جنيه إسترليني)

أليكس أوكسلاد- تشامبرلين - (6.24 مليون جنيه إسترليني / 120 ألف جنيه إسترليني)

آدم لالانا - (5.72 مليون جنيه إسترليني / 110 ألف جنيه إسترليني)

ديان لوفرين - (5.2 مليون جنيه إسترليني / 100 ألف جنيه إسترليني)

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ساديو ماني - (5.2 مليون جنيه إسترليني / 100 ألف جنيه إسترليني)

جويل ماتيب - (5.2 مليون جنيه إسترليني / 100 ألف جنيه إسترليني)

فابينو - (5.2 مليون جنيه إسترليني / 100 ألف جنيه إسترليني)

أليسون - (4.68 مليون جنيه إسترليني / 90 ألف جنيه إسترليني)

شيردان شاكيري - (4.16 مليون جنيه إسترليني / 80 ألف جنيه إسترليني)

جيني فينالدوم - (3.9 مليون جنيه إسترليني / 75 ألف جنيه إسترليني)

ناثانيل كلاين - (3.64 مليون جنيه إسترليني / 70 ألف جنيه إسترليني)

أندي روبرتسون - (2.6 مليون جنيه إسترليني / 50 ألف جنيه إسترليني)

ديفوك أوريجي - (2.34 مليون جنيه إسترليني / 45 ألف جنيه إسترليني)

ترينت ألكساندر أرنولد - (2.08 مليون جنيه إسترليني / 40 ألف جنيه إسترليني)

جو جوميز - (1.456 مليون جنيه إسترليني / 28 ألف جنيه إسترليني)

ماركو جروجيتش - (على سبيل الإعارة - 780 ألف جنيه إسترليني)

بن وودبورن - (على سبيل الإعارة - 624 ألف جنيه إسترليني)

شيي أوجو - (على سبيل الإعارة - 520 ألف جنيه إسترليني)

ريان بروستر - (5.20 مليون جنيه إسترليني / 10 آلاف جنيه إسترليني)

وأتمت "ميرور" أنه لم يستدل على بيانات بشأن راتب أدريان وتاكومي مينامينو.