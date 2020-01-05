"أسرع من ميسي".. الصين تحتفي بهدف وو لي في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتفت وسائل الإعلام ومستخدمو الإنترنت في الصين بالهدف الذي احرزه الصيني وو لي لاعب إسبانيول في مرمى برشلونة وسمح بتعادل فريقه مع البرسا 2-2 في ديربي كتالونيا.

وكان وو لي سجل هدف التعادل لإسبانيول في المباراة التي احتضنها ملعب فريقه مساء السبت في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، بعدما سدد كرة قوية من داخل المنطقة مرت على يمين حارس البرسا نيتو داخل الشباك.

ودخل وو لي التاريخ بعدما أصبح أول لاعب صيني يسجل في مرمى البلوجرانا.

وحرصت محطة "سي سي تي في" المحلية الصينية على إعادة بث هدف وو عدة مرات، كما احتفت الصحافة الرياضية الصينية بالهدف كما أن وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا) ذكرت أن وو بات أول لاعب صيني يسجل هدفا في مرمى برشلونة.

وظهر هاشتاج #GoldeWulei أكثر من 220 مليون مرة على شبكة "سينا ويبو" المعادلة لـ"تويتر" في الصين.

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وذكر أحد مستخدمي الشبكة "اليوم وو لي كان أكثر سرعة من ميسي"، وذلك بعدما تحقق من أن النجم الصيني ركض بسرعة أقصاها 32.1 كلم في الساعة مقابل 31.4 كلم للنجم الأرجنتيني.

وذكر آخرون أن "وو لي هو أفضل مهاجم في آسيا" وأن اللحظة التي تسجل فيها الهدف "كانت افضل لحظة في كرة القدم الصينية".

وكان وو (28 عاما) قد انتقل إلى إسبانيول في يناير الماضي قادما من شن[هاي سبيج، ومن وقتها شارك في 44 مباراة مع الفريق الإسباني سجل خلالها 9 أهداف.

وأدى تواجد اللاعب الصيني في إسبانيول لزيادة نسبة مشاهدة مباريات الفريق الإسباني بالصين، بما يزيد عن نسبة مشاهدة مباريات ريال مدريد أو برشلونة.