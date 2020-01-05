"هجوم كاسح ومنفذ للسحر" .. 3 هدايا يقدمها كهربا للأهلي في ظهوره الأول "المنتظر" (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

ضم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي محمود عبد المنعم" كهربا" نجم النادي الأحمر الجديد وصفقته الجديد للقائمة التي تواجه نادي مصر في السابعة والنصف مساء في الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن النادي الأهلي وصول البطاقة الدولية لكهربا من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ليصبح الجناح الدولي لائقاً للمشاركة في المباراة مصر التي قد تشهد ظهوره الأول بالقميص الأحمر.

"كهربا" يملك سيرة ذاتية رائعة وسجل مميز في ثلاث قارات ولكن كيف يمكن أن يفيد الأهلي ؟

ندرة

يعاني الأهلي منذ عقد من الزمن من ندرة اللاعبين الذين يملكون مهارات المرور في المواقف الفردية وتحديداً منذ بداية اعتزال نجوم الجيل الذهبي وابتعاد الأخرين عن مستواهم .

وخلال سنوات حاول الأهلي استهداف هذه النوعية من اللاعبين ولكن الحظ لم يحالفه فى الحصول على محترف أو لاعب أساسياً يصنع متنفساً للفريق في حين امتلك الزمالك في حقبة واحدة أيمن حفني ومصطفي فتحي وكهربا.

عوض الأهلي غياب هذه النوعية من اللاعبين محلياً حتى أيقن الجميع أن الفريق في حاجة ملحة لإيجاد حلولاً يملكها مثل هؤلاء فتكبد مبالغ هائلة لاستعارة رمضان صبحي والتعاقد مع حسين الشحات.

وبلغت قية استعارة الأهلي لرمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي التى تنتهى بنهاية الموسم الجاري 2.4 مليون جنيه استرليني (50 مليون جنيه تقريباً) ومن المتوقع عدم قدرة النادي الأحمر على شراء العقد نهائياً عقب تألقه مع منتخب مصر الأوليمبي .

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ميزة وتفوق

يملك كهربا الميزة التي يفتقدها الأهلي ويبرز كحلاً مثالياً لتعويض غياب رمضان المصاب بل يتفوق جناح الزمالك السابق في قدرته بالمراوغات في المساحات الضيقة وشغل مراكز الهجوم وما خلف المهاجم في حين يبرز نجم منتخب مصري الأوليمبي الشاب في مركز الجناح الأيسر.

مقارنة بين كهربا ورمضان منذ بدايتهما وتوضج ثبات مستوي كهربا النسبي

وبحسب موقع ترانسفير ماركت فإن كهربا شارك خلال مشواره الكروي بمركز الجناح الأيسر في 108 مباراة سجل فيهم 46 هدف وصنع 25 فيهم سجل رمضان صبحي 18 هدفاً وصنع 16 من 95 مباراة في نفس المركز.

من موقع الجناح الأيمن سجل كهربا 5 أهداف من 16 مباراة فيما سجل رمضان نفس عدد الأهداف من 17 مباراة .

ويتفوق كهربا على رمضان في شغله لجميع مراكز الهجوم والوسط حيث إنه لعب فى المركز المهاجم الصريح 5 مباريات وسجل هدفين ولعب في نفس العدد من المباريات في مركز الوسط المهاجم والمهاجم المتأخر وسجل هدف وهو نفس ما سجله في مركز لاعب الوسط جهة اليسار.

كل ماسجله كهربا منذ بداتية موسم 2012-2013 والمواسم الأفضل

مرونة

تاريخ كهربا وقدرته على التسجل من جميع المراكز التي شغلها يمنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ميزة إضافية للاعتماد على صفقته الجديدة في أكثر من مركز، سواء المهاجم الصريح أول الجناحين أو المهاجم الثاني حتى ، وجود كهربا في فريقك يمنحك امكانية رائعة للضغط على أظهرة الخصوم المميزة بالإضافة إلي زيادة نسبة حصولك على الأخطاء حول منطقة الجزاء أو داخلها.

ويمكن لفايلر الاستفادة من مرونة كهربا ومحمد مجدي قفشة ووليد سليمان في تشكيل ناري بطريقة تبدو أقرب إلى 4-1-4-1 بالاعتماد على المالي أليو ديانج ارتكازاً وحيداً في وسط الملعب مع عودة محمد مجدي قفشة لمركز 8 وتقدم جونيور أجايي منافس كهربا في مركز الجناح الأيمن إلى المهاجم الصريح على أن يشغل وليد سليمان هداف الأحمر في المواجهات الماضية في مركز المهاجم المتأخر.

الطريقة يمكن أن تتحول إلى 4-3-3 مع عودة قفشة ووليد سليمان لوسط الملعب وتبادل كهربا مع أجايي على المركز المهاجم وحتي وليد سليمان نفسه في حالة قرار السويسري بخروج أحمد الشيخ من التشكيل الأساسية والاعتماد على عمرو السولية ليبقى الأخير مع قفشة وديانج في وسط الملعب ويتبادل صفقة الأهلي الجديدة مع الحاوي والنيجيري مركز المهاجم.

بدون شك من المنتظر أن يضفي كهربا مرونة كبيرة في طريقة وأسلوف فايلر وتوزيع جديد لزملاءه في الفريق.