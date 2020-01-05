تشيلسي يعلن تشكيل مواجهة نوتينجهام فورست بكأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة نوتينجهام فوريست، في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم الأحد في تمام الرابعة مساءا، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي. دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي. وجاءت تشكيل تشيلسي كالتالي : في حراسة المرمي : كابليرو الدفاع : جيمس – توموري – Advertisements كريستينسين – إيميرسون . كريستينسين – إيميرسون . الوسط : كوفاسيتش – جورجينيو – باركلي . الهجوم : بيدرو – باتشواي – هوديسون أودوي . قائمة البدلاء : كومينج – رودجير – أزبليكويتا – لامبتي – ماونت – ويليان – جيرو .

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