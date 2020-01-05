اليوم.. مواجهات نارية في الجولة السادسة من دوري سوبر السلة

تنطلق مواجهات الجولة السادسة من دوري سوبر السلة للرجال اليوم الأحد والتي تكون أبرزها مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري التي تقام في الجزيرة.

ومن المقرر يواجه الأهلي بقيادة أشرف توفيق المدير الفني للفريق نظيره الاتحاد السكندري الذي حقق الفوز على الزمالك الجولة الماضية وتصدر الدوري بمعنويات مرتفعه لخطف الصدارته ويرغب أحمد مرعي المدير الفني للفريق

السكندري في تحقيق الفوز لتعزيز صدارته ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما يحل الزمالك ضيفًا على نظيره الجزيرة ، ويبحث عصام عبدالحميد المدير الفني للأبيض في خط الفوز لتعويض الهزيمة التي تلقاها من الاتحاد الجولة الماضية والأهلي

منذ إنطلاق الدوري ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحل فريق سبورتنج سبورتنج ضيفًا على نظيره طلائع الجيش ويطمح سبورتنج في تحقيق مفاجأة جديد ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الأهلى ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستضيف مصر للتأمين نظيره سموحة في مواجهة سهلة لصالح الفريق السكندري الذي لم يحقق سوى فوز واحد منذ إنطلاق البطولة.