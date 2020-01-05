شاهد.. مباراة تشيلسي ونوتينجهام فورست بكأس الاتحاد الإنجليزي

تقدم بوابة الوفد، بث مباشر لمباراة تشيلسي أمام نوتنجهام فورست، التي ستقام على ملعب "ستافورد بريدج"، ضمن الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.
تنطلق المباراة في الساعة الرابعة ودقيقة، بتوقيت القاهرة،ويسعى البلوز بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني للفريق، للفوز من أجل التأهل إلى الدور القادم، ومواصلة النتائج الإيجابية، بعد الفوز على أرسنال بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل الإيجابي أمام برايتون بهدف لكل الفريقين.
من المحتمل أن يدفع لامبارد بعناصر التي لا تشارك بشكل أساسي مع البلوز، ومن المنتظر أن يدفع بكاباليرو في حراسة المرمى، باتشواي، بيدرو، كريستينسن.
شاهد..مباراة تشيلسي ونوتينجهام فورست بكأس الإتحاد الإنجليزي
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