بدون تقطيع شاهد مباراة الزمالك وطنطا بجودة عالية

يلتقي مساء اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره طنطا في المباراة التي تقام على ملعب ستاد غزل المحلة، فى الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز.

يدخل الفريق الأبيض المباراة وسط معنويات مرتفعة بعد أن استعاد نغمة الانتصارات عقب الفوز فى الجولة السابقة على أسوان بهدفين نظيفين، رفع بهما رصيده إلى النقطة ١٨ محتلًا

بها المركز الرابع، وله لقاء مؤجل مع الأهلى.

استعد الزمالك للمباراة سريعًا من دون راحة نظرًا لضيق الوقت، حيث حريلتقي مساء اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره طنطا في المباراة التي تقام على ملعب ستاد غزل المحلة، فى الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز.ص الفرنسى كارتيرون على عمل استشفاء للاعبين الأساسيين حتى لا

يصابوا بحالة من الإجهاد، نظرًا لضغط المباريات، وركز على النواحى التكتيكية فقط فى التدريبات وتجربة الخطة التى سيواجه بها طنطا بعد أن شاهد له مباريات عدة فى الدورى، ووضع مع معاونيه سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز يديه على نقاط القوة والضعف.

شاهد..مباراة مباراة الزمالك ويلتقي مساء اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره طنطا في المباراة التي تقام على ملعب ستاد غزل المحلة، فى الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز.

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يدخل الفريق الأبيض المباراة وسط معنويات مرتفعة بعد أن استعاد نغمة الانتصارات عقب الفوز فى الجولة السابقة على أسوان بهدفين نظيفين، رفع بهما رصيده إلى النقطة ١٨ محتلًا

بها المركز الرابع، وله لقاء مؤجل مع الأهلى.

استعد الزمالك للمباراة سريعًا من دون راحة نظرًا لضيق الوقت، حيث حريلتقي مساء اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره طنطا في المباراة التي تقام على ملعب ستاد غزل المحلة، فى الجولة الثانية عشرة للدورى الممتاز.ص الفرنسى كارتيرون على عمل استشفاء للاعبين الأساسيين حتى لا

يصابوا بحالة من الإجهاد، نظرًا لضغط المباريات، وركز على النواحى التكتيكية فقط فى التدريبات وتجربة الخطة التى سيواجه بها طنطا بعد أن شاهد له مباريات عدة فى الدورى، ووضع مع معاونيه سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز يديه على نقاط القوة والضعف.

شاهد..مباراة مباراة الزمالك وطنطا

موعد مباراة مباراة الزمالك وطنطا

يكون موعد مباراة الزمالك وطنطا في الدوري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.