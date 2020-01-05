الأهلي 2001 يواجه الجونة غدًا الاثنين في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ غدًا الاثنين مع ضيفه الجونة، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ٢١ من بطولة الجمهورية.
ويسعى فريق الأهلي ٢٠٠١ بقيادة مدربه أحمد سراج لاستعادة مسيرة الانتصارات في بطولةالجمهورية مرة أخرى.
وكان من المقرر أن يلعب الأهلي مع الاتحاد السكندري أول أمس الجمعة، بالإسكندرية، ضمن الجولة ٢٠، وتأجلت المباراة؛ بسبب الأمطار الغزيرة التي غطت أرضية الملعب.
ويمتلك الأهلي ٣٤ نقطة في رصيده جمعهامن الفوز في ١١ مباراة والهزيمة في ٦ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، مسجلاً ٣٢ هدفاً مقابل ١٥ هدفاً في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي أحمد سراج مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً عاماً وممدوح عبيد مدرباً، وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى، ومحمد راشد مديرا إداريا، ومحمد إمام طبيبا، وإبراهيم خاطر إخصائيا للتدليك.
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