بجودة عالية..شاهد مباراة الأهلي وأف سي مصر بالدوري الممتاز بدون تقطيع

يواجه فريق الأهلى نظيره إف سي مصر مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يبحث الأهلي عن تحقيق الفوز العاشر على التوالى فى بطولة الدورى بعدما أصبح على أعتاب تكرار الإنجاز التاريخى والرقم القياسى الذى تحقق باسم النادى أيضاً موسم 2004 – 2005 كأكثر فريق يحقق انتصارات متتالية بالدورى فى موسم واحد برصيد 11 فوزًا. كأكثر فريق يحقق انتصارات متتالية بالدورى فى موسم واحد برصيد 11 فوزًا. ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد المصرى البورسعيدى بخلاف لقاء القمة أمام الزمالك.. ويملك الأهلى أقوى هجوم ودفاع بعدما سجل 25 هدفاً واستقبل هدفاً واحداً Advertisements ولم تهتز شباك الفريق الأحمر فى آخر 6 لقاءات بالدورى منذ هدف أسوان الوحيد فى شباكه عن طريق الإثيوبى أوميد أوكري. ولم تهتز شباك الفريق الأحمر فى آخر 6 لقاءات بالدورى منذ هدف أسوان الوحيد فى شباكه عن طريق الإثيوبى أوميد أوكري. شاهد..مباراة الأهلي وإف سي مصر موعد مباراة الأهلي وإف سي مصر

يكون موعد مباراة الأهلي وإف سي مصر في الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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