بعد الفوز برباعية.. تعرف على مواجهات ألميريا حتى نهاية فبراير

حقق نادي ألميريا الإسباني، الذي يمتلكه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية فوزًا على فريق لوجو في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني الدرجة الثانية، برباعية نظيفة.
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فريق ألميريا نظيره ألتشي في الجولة الـ 25 من الدوري على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
وجاءت الأهداف عن طريق داروين نونيز في الدقيقتين 11 و60 وخوان مونيوز في الدقيقة 42 وخوسي كارلوس لازو في الدقيقة 67، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنخيل كارو معقل نادي لوجو.
وبعد نهاية الجولة الـ 22 أصبح فريق ألميريا في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية برصيد 39 نقطة، وفي المركز الأول يأتي فريق قادش برصيد 44 نقطة، ويصعد فريقين مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى.
ونقدم إليكم مباريات ألميريا المقبلة حتى نهاية شهر فبراير: -
يواجه ألميريا فريق ريال أوفييدو يوم الخميس 16 يناير على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الجولة الـ 23.
يوم الأحد 19 يناير 2020 يواجه
يوم الأحد 2 فبراير يواجه فريق نومانسيا نظيره ألميريا في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني الدرجة الثانية على ملعب لوس باخاريتوس.
يوم الأحد 9 فبراير يواجه فريق ألميريا نظيره راسينج سانناندير في ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الجولة الـ 27 من الدوري.
يوم الأحد 16 فبراير يقابل فريق هويسكا نظيره ألميريا في الجولة الـ 28 على ملعب ألكوراز .
يواجه ألميريا على ملعبه ألعاب البحر الأبيض المتوسط نظيره فوينلابرادا يوم الأحد 23 فبراير في الجولة الـ 29.
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