تدريبات بدنية مكثفة لفريق يد الأهلي

قال يحيى يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني قرر وضع خطة لفترة إعداد مصغرة خلال الأيام المقبلة بعد استئناف التدريبات عقب

فترة الراحة الأخيرة.

أوضح أن الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي يؤدي تدريبات بدنية مكثفة بعد رفع الحمل البدني، ويعقبها

مرحلة تدريبات خططية مكثفة، قبل أن يخوض الفريق عددًا من المباريات الودية.

كان الأهلي عاد لاستئناف تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لأيام عدة، في ظل توقف مسابقة الدوري؛ بسبب استعدادات المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية.