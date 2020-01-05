جهاز المنتخب بقيادة البدري يحضر مباراة المقاولون والمقاصة

حضر حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، مباراة المقاولون العرب مع مصر المقاصة في الجولة ١٢ من الدوري

الممتاز على ستاد الجبل الأخضر.

يوجد البدري بصحبة طارق مصطفى، المدرب العام، وأيمن طاهر

مدرب حراس المرمى، من أجل متابعة اللاعبين عن قرب.

يقوم جهاز المنتخب بعمل جولات في مختلف مباريات الدوري لمتابعة اللاعبين تمهيدًا لاختيار أفضل العناصر في المعسكر المقبل.