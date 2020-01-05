سلة الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في دوري السوبر للمحترفين

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة مساء اليوم الأحد أمام فريق الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات

بطولة دوري السوبر للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة،

ويسعى الأهلي للفوز بها.

وحرص أشرف توفيق المدير الفني على عقد جلسة مع اللاعبين قبل المران الأخير أمس؛ للتأكيد على أهمية المباراة، وضرورة التركيز الشديد فيها من أجل تقديم عرضٍ قويٍّ وتحقيق الفوز.