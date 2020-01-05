تفاؤل حذر للجماهير الإماراتية بشأن تأهل المنتخب الأولمبي لطوكيو

أعربت الجماهير الإماراتية بأغلبية بسيطة عن تفاؤلها بشأن إمكانية تأهل المنتخب الأولمبي الإماراتي إلى منافسات في أولمبياد طوكيو هذا العام.
وأظهر أستطلاع للرأي أجرته صحيفة “البيان” الإماراتية عبر موقعها الإلكتروني و وحسابيها على شبكتي التواصل الإجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» أن 3ر50 بالمئة من المشاركين في الأستطلاع يشعرون بالتفاؤل بشأن التأهل للأولمبياد بينما يرى 7ر49 بالمئة من المشاركين أن الأمر مستبعد.
وناقشت «البيان» الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: هل منتخبنا الأولمبي قادر على التأهل لأولمبياد طوكيو 2020؟
ورأى 49 بالمئة من المشاركين عبر موقع البيان الإلكتروني أن الأولمبي الإماراتي قادر على التأهل وتبنى 57 بالمئة من المشاركين في الأستطلاع عبر “تويتر” نفس وجهة النظر، كما أتفق معهم 45 بالمئة من المشاركين في الأستطلاع عبر شبكة “فيسبوك”.
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